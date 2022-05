Sr429, Gandola (Fi): "Limite di velocità a causa del manto stradale pessimo. L'ennesima beffa"

“Siamo alle solite, ancora disservizi sulla famigerata 429 della Valdelsa, una strada che da fiore all’occhiello della Regione sta dimostrando tutta l’inefficienza gestionale, progettuale e realizzativa che viene sviluppata in Toscana dalle giunte di sinistra. Oggi a fare discutere è la riduzione di velocità imposta su di un tratto a pochi chilometri da Certaldo in direzione del raccordo autostradale a Poggibonsi che a causa del pessimo livello di manutenzione stradale ha imposto una riduzione della velocità massima da 90 a 60 chilometri orari. Una beffa, per automobilisti e contribuenti, che avrebbero diritto ad una strada a scorrimento veloce e che invece sta divenendo sempre più un percorso ad ostacoli. Siamo esterrefatti dal silenzio della Regione e delle Province di Siena e Firenze (oggi Città Metropolitana) sulla questione. Quando pensano di realizzare delle azioni di responsabilità?" - così interveniente Paolo Gandola, Consigliere Metropolitano di Forza Italia Centrodestra per il cambiamento, dopo aver informato stamani i vertici provinciali e regionali del partito che da mesi si occupa di questa situazione.

<3Siamo davvero increduli di questa situazione - prosegue Gandola - e non comprendiamo come mai, gli enti preposti non valutino azioni di rivalsa e responsabilità per comprendere se i lavori siano stati svolti in modo adeguato. A questo punto ci viene anche il dubbio che siano gli enti stessi ad essere in difetto, forse avendo richiesto una progettazione sottodimensionata al traffico odierno, ma serve chiarezza e la devono fare assolutamente in tempi certi. Siamo di fronte spesso a lavori spot, un insieme di piccole manutenzione e rattoppi che fanno imbestialire i fruitori della arteria, osserva ancora il congliere, ma che non risolvono i problemi veri dell’infrastruttura, insomma soldi spesi male e che continuano ad essere spesi male. E’ l’ora di finirla. Ora ci attendiamo che da Città Metropolitana e dalla Regione arrivi chiarezza sul punto, davvero troppo spesso abbiamo avuto solo risposte evasive e di circostanza. I cittadini meritano e pretendono di più", conclude Gandola

Fonte: Paolo Gandola, Consigliere Metropolitano di Forza Italia Centrodestra per il cambiamento