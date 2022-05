Uccise un uomo in un regolamento di conti mafioso, rintracciato a Volterra dopo quasi 20 anni

I carabinieri di Paternò hanno arrestato a Volterra, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale di Catania, un 47 anni che, secondo quanto confermato da sentenza di condanna irrevocabile, è stato condannato all’ergastolo per un omicidio premeditato in concorso, detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo. L'uomo, il 14 aprile del 2003 a Biancavilla (CT), avrebbe ucciso con numerosi colpi d'arma da fuoco Gaetano Parisi mentre era alla guida della sua auto. Da quanto appreso l'omicidio sarebbe un regolamento di conti interno di un clan mafioso.

S.F. farebbe parte del clan Toscano-Tomasello-Mazzaglia, articolazione della famiglia di cosa nostra etnea Santapaola-Ercolano egemone nel territorio di Biancavilla (CT). È stato individuato all’esito di una tempestiva attività info-investigativa che ha consentito di rintracciarlo nel comune di Volterra.