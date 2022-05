Abarth in mostra a Montecatini Terme

Tornano protagonisti i motori a Montecatini Terme con un grande raduno di macchine della casa automobilistica italiana Abarth, fondata il 31 marzo 1949 dall’ingegnere italo-austriaco Carlo Abarth e dal pilota Guido Scagliarini.

Il programma completo di questo raduno, che si svolgerà domenica 5 giugno, prevede il ritrovo alle ore 9 presso il parcheggio del Bar “Via Vai” di Calenzano dove sarà possibile iscriversi, prima di andare a fare colazione presso il vicino “Caffè Neri”.

Alle ore 10.30 le Abarth si sposteranno poi in direzione Montecatini Terme con arrivo previsto alle ore 11.20 presso Piazzale Italia per il raggruppamento.

Alle ore 11.50, quindi, le auto attraverseranno Montecatini per raggiungere, intorno alle ore 12, il piazzale dello Stabilimento Tettuccio dove si fermeranno e saranno in esposizione fino alle ore 15. La mattinata si concluderà quindi con un pranzo, sempre a Montecatini, presso il ristorante “La Concordia” (Via della Salute 16) alle ore 13.

L’evento dell'Associazione "Sviluppo Valdinievole" è in collaborazione con Abarth Club Firenze e con il patrocinio del Comune di Montecatini Terme.

Per info e prenotazioni Whatsapp:

Pietro (3334999424)

Gabriele (3382210178)