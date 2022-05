Attrezzature da cantiere: tutto quello che c'è da sapere

In Italia sono molti i cantieri sia pubblici che privati che sono stati attivati negli ultimi mesi a dimostrazione della ripresa dell’intero settore.

Gli ecobonus sono stati il volano della ripresa mentre il PNRR sarà la spinta per gli investimenti del prossimo futuro.

Con la partenza delle grandi opere e lo slancio dell’edilizia residenziale saranno quindi numerosi i cantieri che verranno aperti e in ognuno di essi andranno ad operare macchine e attrezzature da lavoro.

Dato che la maggior parte delle aziende non dispone di un parco mezzi proprio e che sempre più spesso queste si spostano in tutto il territorio nazionale ricorrere al noleggio è la soluzione migliore per avere a disposizione macchinari professionali.

Noleggiare le attrezzature da cantiere permette alle aziende di avere costi certi e di gestire al meglio il proprio budget senza dover sostenere ingenti investimenti iniziali per l’acquisto delle macchine.

Avere a disposizione la macchina adatta al lavoro da svolgere, e solo per il periodo in cui è effettivamente necessaria, è uno dei punti di forza del noleggio. Inoltre con la consulenza del noleggiatore si ha la certezza di scegliere la miglior macchina di cui si ha bisogno.

Questo assume particolare importanza quando all’interno del cantiere devono essere svolte più lavorazioni diverse e si rendono necessarie attrezzature specifiche per ognuna di esse.

Ricorrendo al noleggio di attrezzature da cantiere il cliente ha inoltre la garanzia di avere a disposizione macchine sicure ed efficienti su cui è stata fatta la corretta manutenzione. Allo stesso tempo prendendo un macchinario a noleggio il cliente avrà la sicurezza della continuità lavorativa; qualora una delle attrezzature noleggiate riscontrasse un problema o un guasto il noleggiatore è tenuto ad intervenire tempestivamente con il proprio servizio di assistenza per ripristinare l’attrezzatura. Se ciò non fosse possibile in tempi rapidi l’azienda di noleggio può sostituire la macchina permettendo così al cliente di riprendere il proprio lavoro.

È ormai un dato di fatto che il noleggio è il metodo più utilizzato per reperire macchine e attrezzature da lavoro ma la tendenza degli ultimi anni è di farlo direttamente online.

In pochi click si possono prendere a noleggio attrezzature di ogni tipo, in base al lavoro che deve essere effettuato.

La disponibilità di macchine e attrezzature è estremamente ampia e variegata e comprende attrezzature edili di piccole dimensioni come elettroutensili, seghe circolari o martelli demolitori ma anche attrezzature più grandi come ponteggi, gru e montacarichi.

Ci sono poi tutte le tipologie di macchinari: dai miniescavatori compatti ai grandi escavatori cingolati, dalle piattaforme verticali alle autocarrate passando per i grossi sollevatori telescopici.

In un cantiere edile spesso sono necessarie tutte queste macchine e attrezzature e insieme al noleggiatore il cliente può pianificare nel dettaglio tutta una serie di noleggi.

Così facendo il centro noleggio potrà organizzarsi per effettuare la manutenzione programmata su tutti i mezzi, consegnare e ritirare macchinari e attrezzature direttamente in cantiere così da semplificare la logistica interna, fornire al cliente un supporto continuo per tutta la durata del periodo di noleggio.

Va infine considerato che per manovrare alcuni mezzi da lavoro come macchine movimento terra, gru edili e piattaforme aeree è necessario essere in possesso della specifica abilitazione.

Per poter conseguire questi patentini è necessario che l’operatore partecipi ad un corso di formazione e che superi la prova finale.

Qualora il cliente o i suoi operatori fossero sprovvisti di tali abilitazioni si può far sempre ricorso al noleggio a caldo. Con questa particolare tipologia di noleggio il noleggiatore fornisce sia l’attrezzatura da cantiere che un operatore debitamente formato per poterla utilizzare in sicurezza.

Quindi, quando si ha a che fare con macchine e attrezzature da cantiere è sempre importante ricordare di utilizzarle in completa sicurezza. Tutti i macchinari noleggiati sono comprensivi di manuale d’uso e manutenzione ed il noleggiatore esegue una familiarizzazione con la macchina per facilitare l’operatore nel suo utilizzo.

Per ogni tipo di cantiere è importante impiegare macchine e attrezzature professionali ed il ricorso al noleggio è la soluzione più comoda e veloce per ogni cliente che desidera essere supportato da un professionista del noleggio durante tutta la durata dei lavori.