Tutto pronto a Avane per la 'Notte per la Pace': il programma

Sarà una lunga serata di confronto e di testimonianze con un unico comune denominatore: la richiesta di Pace.

Tutto è pronto per dare il via alla Notte per la Pace, l’iniziativa che si terrà venerdì 27 maggio a partire dalle 20,45 nella Sala Margherita Hack della Vela ad Avane.

Sarà una vera e propria maratona di interventi, testimonianze e intermezzi musicali. I relatori che hanno dato la loro adesione e che interverranno alla serata sono:

· Manuele Bonaccorsi – giornalista di Report inviato in Donbass (che parlerà di Informazione e propaganda);

· Domenico Chionnetti – Presidente Comunità Don Gallo di Genova,

· Vannino Chiti: (sul tema Corsa al riarmo e aumento delle spese militari);

· Andrea De Conno – Agesci, (Educazione alla Pace)

· Pierluigi Fagan – studioso indipendente di mondo e complessità, (Nuovo ordine mondiale);

· Paolo Pezzati – Oxfam (Guerra e carestie);

· Alice Pistolesi- giornalista (Atlante delle guerre: le altre situazioni di conflitto nel mondo);

· Giovanni Mennillo – giornalista freelance: (Transistria, Moldavia: la neutralità come valore);

· Leo Nascia – Sbilanciamoci (Economia di guerra , cosa significherà);

· Martina Pignatti – Un ponte per (Costruire la pace con mezzi di pace);

· Fulvio Scaglione – giornalista e saggista (Inquadramento della guerra);

· Cecilia Strada – ResQ;

· Alessja Trama – Senzatomica: (Sicurezza mondiale senza armi nucleari);

· Don Armando Zappolini – Caritas (guerra, disuguaglianze, crisi umanitaria);

Sono previste testimonianze di pace. Gli interventi musicali sono affidati a Mirincoro, Vincanto e alla cantautrice Chiara Riondino.

L’ingresso è libero, gratuito ed accessibile. Saranno rispettate le normative anti Covid.

Per le associazioni del territorio che condividono le finalità della manifestazione e i contenuti del documento divulgato con la petizione, e che volessero partecipare per promuovere la propria attività, il Comitato promotore mette a disposizione degli spazi autogestiti. Gli interessati possono contattare il seguente numero di telefono: 3392404676.

L’iniziativa -che nasce dal sentimento comune e diffuso di una richiesta di Pace - è la prima di una serie di eventi che il Comitato Promotore (composto da Dusca Bartoli, Maurizio Brotini, Adele Carli Ballola, Maurizio Cei, Beatrice Cioni, Erika Di Michele, Marco Mainardi, Enrico Roccato, Paola Sani, Sandra Sani, Filippo Torrigiani) ha deciso di organizzare per tenere viva l’attenzione sulla guerra in Ucraina e sugli altri conflitti che devastano il mondo.

Su questo tema e su una serie di richieste ai nostri governanti e alle istituzioni nazionali e internazionali, è stata lanciata una petizione che già nei primi giorni ha superato le settecento adesioni. E che può essere letta e firmata a questo link: https://chng.it/LmwrF4k6

Il documento chiede che si fermi l’invio delle armi; che si investano maggiori energie in uno sforzo diplomatico che possa avvicinare le forze in conflitto col coinvolgimento delle più importanti istituzioni internazionali, prima fra queste l’ONU; di fermare la corsa al riarmo; di portare avanti con forza il percorso volto alla eliminazione delle armi nucleari.

Fonte: Ufficio Stampa