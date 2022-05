Bibliolandia, il concorso di lettura premia le scuole di San Miniato

Nove classi degli Istituti Comprensivi “Sacchetti” e "Buonarroti" di San Miniato e Ponte a Egola hanno fatto incetta di premi all’interno del concorso “I magnifici 6” promosso dalla Rete Bibliolandia – di cui fanno parte anche la tre Biblioteche del Comune di San Miniato – e destinato agli studenti delle classi seconde e terze delle scuole primarie e delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado. Da tutta la provincia di Pisa hanno partecipato 94 classi, delle quali 28 del comune di San Miniato. Cinque si sono classificate al primo posto, due al secondo e due al terzo. Da novembre 2021 ad aprile 2022, ogni classe partecipante ha letto i sei libri proposti, prendendone in prestito uno alla volta. Al termine di ciascun libro, i ragazzi, con spirito di gruppo, hanno risposto ad alcune domande poste dai bibliotecari, guadagnando punti. Le classi che alla fine hanno raggiunto il punteggio più alto, si sono aggiudicate in premio un buono per acquisto di libri.

“L’obiettivo del progetto è di promuovere la lettura nelle scuole attraverso una sorta di maratona che incentivi la lettura ad alta voce in classe e la collaborazione tra i ragazzi e le ragazze nel dare le risposte – dichiarano l’assessore alla cultura Loredano Arzilli e l’assessore alla scuola Giulia Profeti -, un modo diverso di fare didattica e sviluppare la capacità di collaborare e lavorare in gruppo. Complimenti a tutte le classi del nostro territorio per gli straordinari successi che hanno raggiunto ancora una volta e un ringraziamento alla Rete Bibliolandia perché dimostra di promuovere progetti sempre interessanti, in grado di coinvolgere e appassionare i nostri studenti e le nostre studentesse, offrendo nuovi stimoli alla lettura”.

Per le classi seconde della scuola primaria: al primo posto la II della scuola primaria Giusti di La Scala, coordinata dall'insegnante Simonetta Scalessi e al terzo posto la II della scuola primaria "Leonardo da Vinci" di San Donato, coordinata dalle insegnanti Francesca Croccia e Debora Bianucci.

Per le classi terze della scuola primaria: al primo posto a pari merito la III B della scuola primaria "Dante Alighieri" di San Miniato Basso, coordinata dall'insegnante Katiuscia Desideri e la III della scuola primaria "Giusti" di La Scala, coordinata dall'insegnante Maria Laura Benvenuti; al secondo posto la III A della scuola primaria "Dante Alighieri" di San Miniato Basso, coordinata dall'insegnante Maria Felicia Santoro e al terzo posto la III B della scuola primaria "Don Milani" di San Miniato Basso, coordinata dall'insegnante Cecilia Moscato.

Per le classi prime della scuola secondaria di primo grado: al primo posto a pari merito la I C della scuola secondaria primo grado "Sacchetti" di San Miniato Basso, coordinata dall'insegnante Anna Dolazza e la I E della scuola secondaria di primo grado "Buonarroti" di Ponte a Egola, coordinata dall'insegnante Andrea Nelli; al secondo posto la I B della scuola secondaria di primo grado "Sacchetti" di San Miniato, coordinata dall'insegnante Teresa Pronestì.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa