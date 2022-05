Camping abusivo sulla spiaggia di Fonza

I carabinieri forestali sono intervenuti nella costa meridionale dell’isola d’Elba, presso la spiaggia di Fonza, per verificare una segnalazione di camping abusivo e di presunto danneggiamento della vegetazione. Hanno verificato la presenza di due automezzi parcheggiati sull’arenile in attività di campeggio, uno tedesco e l’altro svizzero. Identificati i rispettivi proprietari, sono state comminate un totale di 4 sanzioni amministrative, due per aver violato le norme che regolano il campeggio all’interno del Parco Nazionale e due per aver violato le norme che vietano di introdurre automezzi al di fuori delle strade consentite.

I Forestali hanno inoltre verificato se fossero stati arrecati danni alla vegetazione pioniera dunale costituita prevalentemente da violaciocca marina Matthiola tricuspidata. Fortunatamente i danni sono stati evitati.