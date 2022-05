Castello Comix, dai videogames ai giochi da tavolo in un weekend

I Kombattenti del “Mortal Kombat Tuscany” e le simpatiche canaglie della “Ciurma della perla nera”. I temibili “Lupi oscuri” e la forza bruta degli “Iron Tower”, protagonisti di epiche battaglie. Si preannuncia un fine settimana tutto “fantasy” a Castelfiorentino, dove sabato 28 e domenica 29 maggio si terrà nel Parco di viale Roosevelt la seconda edizione di “Castello Comix”. Un appuntamento imperdibile nel suo genere, animato da spettacoli e concerti, esibizioni dal vivo, wokshop e tutorial, tornei e giochi da tavolo, videogames e una serie interminabile di stand rigorosamente a “tema” (ingresso gratuito).

A partire dal pomeriggio di sabato (ore 13.00) la “Corte dei Nerd” spalancherà i portoni “fantasy” di Castello Comix con un nutrito programma di eventi che partiranno alle 14.00, quando Guido e Fiore di Luna daranno il “via” alla festa tra musica, luci, risate, gags e giochi. A seguire (14.45) “Gocce di pioggia sul Castello Comix” ovvero la creazione di un personaggio e la sua storia, a cura di Diletta Giotti e Anna Paola Bassi, mentre alle 16.00 Gaia Giselle e Ariadny daranno vita a un talk show con alcuni ospiti per illustrare come nasce e si sviluppa un cosplay. Alle 17.30 Fiore di Luna, “colei che incanta grandi e piccini con la sua dolcezza e il suo talento”, si esibirà nel primo concerto in cartellone, con le più belle canzoni Disney, e alle 18.40 Saint Siya Reunion presenterà “Cavalieri dello Zodiaco – storia di una passione”.

Domenica 29 maggio (dalle 12.00 in poi) la festa proseguirà sempre con Guido e Fiore di Luna che sul palco - dalle 13.00 – accoglieranno le sfilate e faranno brevi interviste. Alle 14.15 un appuntamento imperdibile con gli “Iron Tower”, squadra italiana di scherma medioevale, che oltre ad alcune dimostrazioni in pubblico di duelli in armatura e armi morbide, racconterà la “storia di una passione”, ovvero una testimonianza toccante in memoria del suo presidente, Carlo Desideri, giovane di Castelfiorentino tragicamente scomparso in un incidente stradale pochi mesi fa. Alle 15.00 la presentazione dei cinque giudici della gara Cosplay, sempre a cura di Fiore di Luna e Guido; sul palco Ariadny, Ale Vash, Niraya 2.0, Emili Horror, Miominilalli, makeup artist. A seguire, due ore di esibizioni dal vivo con la Gara Cosplay. Alle 17.35 “gocce di pioggia sul Castello Comix” e alle 18.05 le premiazioni della gara cosplay. Questi i premi in palio: “King of CastelloComix” (miglior cosplay maschile), Queen of CastelloComix (miglior cosplayer femminile), miglior cosplay di coppia e miglior cosplay di gruppo, e infine “Dea Bendata” premio che sarà estratto a sorte tra tutti i partecipanti. Alle 18.35 il gran concerto degli “Scudieri dello Zodiaco”.

Numerosi gli ospiti che affolleranno le due giornate di Castello Comix, in mezzo a una selva di espositori e stand di ogni tipo: dal Manga Kingdom, che spazia dal fumetto all’esoterismo, al valkyrie creations, con i suoi prodotti realizzati attraverso materiali di recupero; dalle opere spettacolari del disegnatore Marco Salerno al mondo di Michela Giannoni, “gamer mamma”, che farà conoscere ai bambini il mondo dei giochi in modo creativo, migliorandone le capacità logiche. E poi i punti ristoro, tra bomboloni, frittelle, gelato thailandese, sapori di Sicilia, birra artigianale e il “Kare No Kuruma”, il primo japanese truck in Italia, dove si potrà assaporare “curry rice” giapponese, rigorosamente in “live cooking”.

Castello Comix è promosso dalla “Corte dei Nerd” (associazione no profit) in collaborazione con Prociv e Proloco, e gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino.

“Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia – osserva Daniel Vedda, uno degli ideatori di Castello Comix – arriva questa seconda edizione, che ci auguriamo possa essere apprezzata e riscuotere tra i visitatori lo stesso strepitoso successo del 2019”.

“Castello Comix – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – nasce dallo spirito di iniziativa di alcuni giovani di Castelfiorentino, come Daniel, che hanno portato in dotazione agli eventi che si tengono nella nostra comunità una festa in pieno stile “fantasy”, in grado di suscitare curiosità e un enorme interesse, specie tra i giovani. Un altro bel segnale di ripresa per questa stagione estiva che si preannuncia particolarmente densa di appuntamenti, per riportare un po’ di gioia, di sano divertimento e soprattutto il piacere di stare insieme”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa