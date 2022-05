Casting per attori e attrici a Arezzo per 'Fosca Innocenti 2'

Attori e attrici cercasi in Toscana, in particolar modo a Arezzo. La seconda stagione di Fosca Innocenti sarà girata proprio a Arezzo: la serie di Giulio Manfredonia con Francesco Arca e Vanessa Incontrada è prodotta da Banijay Studios e lanciata da Mediaset.

In vista del ritorno del set ad Arezzo, da giugno per diverse settimane di ripresa, la produzione cerca generici e figurazioni speciali per i nuovi episodi. In particolare si cercano uomini e donne tra i 18 e i 70 anni, senza restrizioni per quanto riguarda tatuaggi, colore e taglio di capelli o altri segni particolari.

Le selezioni si terranno a Arezzo lunedì 30 Maggio 2022, in Via Pellicceria 23 (Piazzetta S. Agnese), dalle 10 alle 18.

I candidati sono pregati di presentarsi muniti di unica fotocopia contenente carta di identità, codice fiscale e iban (valgono quelli intestati allo stessa persona del documento di identità); è prevista retribuzione secondo il CCNL.