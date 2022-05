Concorso Busoni, premi anche per la Da Vinci di Poggibonsi

Il 21 maggio i ragazzi dell’indirizzo musicale della Scuola Leonardo da Vinci Comprensivo 2 di Poggibonsi, grazie alla disponibilità della scuola, dei ragazzi, delle famiglie e degli organizzatori del concorso hanno partecipato al “Concorso Nazionale Ferruccio Benvenuto Busoni 2022” per scuole medie ad indirizzo musicale e licei musicali a Castelfiorentino.

La classe 2A si è aggiudicata il secondo premio con punteggio di 93/100 nella categoria orchestra, mentre due alunni della classe 1D si sono aggiudicati il primo premio con punteggio di 95/100 nella categoria musica da camera.

La partecipazione si inserisce nel lavoro curricolare dell’indirizzo musicale, che impegna i ragazzi nel proprio repertorio solistico, nella musica da camera, e nella pratica d’orchestra settimanalmente, e che prevede per le prossime settimane alcuni saggi ed eventi.

La sezione ad indirizzo musicale del Comprensivo 2 Poggibonsi è nata nel 2020 e prevede quattro specialità strumentali di flauto, chitarra, percussioni e pianoforte.

Oltre alla partecipazione a questo concorso in presenza i ragazzi sono stati impegnati e saranno impegnati in altri concorsi in modalità virtuale, nel progetto “narrazioni musicali” e nel progetto “un ponte di suoni”. Grande è la soddisfazione per risultati che i ragazzi hanno saputo ottenere e che dimostrano la grande validità di una sezione musicale ancora “giovane” e che evidenziano il grande lavoro del corpo docente sostenuto dalla dirigente Maresa Magini

