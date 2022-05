Consegnate borse di studio a studenti e studentesse a Cascina

È andata in scena nella sala consiliare del Comune di Cascina la cerimonia per l’assegnazione di alcuni premi rivolti agli alunni dell’Istituto comprensivo “Fabrizio De Andrè” di San Frediano a Settimo. “Abbiamo voluto ospitare qua la cerimonia – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – perché la sala del consiglio comunale è di tutti i cittadini cascinesi e certi eventi è bene svolgerli qua per riavvicinare la comunità a quelle che sono le sue sedi. Per i ragazzi delle medie, che hanno vissuto un triennio funestato dal Covid, vale ancor di più: hanno bisogno di ‘vivere’ la città e le sue istituzioni”.

È stata dunque assegnata la borsa di studio dedicata alla memoria di Antonietta Noia, preside della scuola media Duca D’Aosta fino al 1993, anno della sua prematura scomparsa. La cerimonia, giunta alla trentesima edizione, prevede l’assegnazione di una borsa di studio ad un alunno della scuola secondaria che si sia distinto per il merito, per la responsabilità e la collaborazione con compagni e docenti. L’alunna vincitrice, individuata dall’apposita commissione, per l’anno scolastico 2021/2022 è stata Sara Losanno della classe 3B. Assegnata la borsa di studio “Antonelli”, legata al Progetto ‘Sì alla solidarietà, no al bullismo’. Il progetto, proposto dal dottor Marco Antonelli, ex-alunno dell’Istituto, si è posto l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni verso una maggiore comprensione dei valori della convivenza civile e democratica nel rispetto delle diversità e dei diritti fondamentali dell’uomo. L’alunna vincitrice è stata Elisa Saieva della classe 3A.

Sono stati poi premiati gli alunni vincitori del Premio di poesia “Giulia Bucalossi”, giunto alla seconda edizione, dedicato alla memoria della professoressa Giulia Bucalossi, docente alla Scuola media Duca D’Aosta fino al 2019, anno della sua prematura scomparsa. Gli alunni vincitori, individuati dall’apposita commissione, sono stati: terza classificata Martina Cugusi della classe 2E; seconda classificata Sabrina Goffi della classe 2B; prima classificata Annachiara Giannini della classe 2D. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Michelangelo Betti, gli assessori Bice Del Giudice e Claudio Loconsole, la dirigente scolastica professoressa Beatrice Lambertucci, la docente vicaria Barbara Farnesi, il presidente del consiglio di istituto Marco Masini, Maria Rosaria Noia, sorella della preside alla quale è intitolata la borsa di studio ed il professor Enrico Franchi, docente promotore dell’istituzione del premio, il Marco Antonelli, promotore della borsa di studio relativa al progetto ‘Sì alla solidarietà,no al bullismo’, i familiari della professoressa Bucalossi, i docenti Elisabetta Formaggi, Irene Poli, Raffaella Mambrini, Lorella Cavallini, Rosa Maria Marconi, Giuseppina Fioravanti, Sabrina Pagani, Chiara Turdo, Anna Maria Maurizio, Antonino Meo e i genitori degli alunni premiati.

Fonte: Comune di Cascina