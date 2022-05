Consiglio comunale Montopoli, si parla di Tari e Irpef

Il Consiglio Comunale di Montopoli si terrà martedì 31 maggio 2022 alle ore 21,15 in presenza presso la sala consiliare del Palazzo Municipale.

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 2022

3 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE. APPROVAZIONE.

4 PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F) DELL'ANNO 2022, VALIDATO DALL'AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI (A.T.O. TOSCANA COSTA) ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022.

5 CRITERI PER LA RIDUZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19

6 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022. APPROVAZIONE.

7 ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX ART. 1, COMMI 816 E SEGUENTI, L. 160/2019 PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO EX ART. 5 CO 1 LETT. A) E B) L. 287/1991, TITOLARI DI CONCESSIONI O DI AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO FINO AL 31/12/2022