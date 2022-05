Controlli a Pisa: denunciato un 43enne per minacce e un 15enne con un motorino rubato

Nel pomeriggio di ieri, con l’ausilio di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, la polizia ha effettuato straordinari servizi di controllo del territorio con particolare riguardo alla zona compresa tra la Stazione di Pisa Centrale e lungo l’asse di Corso Italia e aree limitrofe finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati di microcriminalità e prevenire ogni altra condotta che possa mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nell’ambito dei predetti controlli sono state identificate 60 persone e controllati 32 veicoli. Nell’ambito di detti controlli, è stato rintracciato e denunciato per minacce gravi un cittadino tunisino 43enne, residente regolarmente a Pisa, che per motivi ancora ignoti ha minacciato pesantemente una connazionale mentre passeggiava tranquillamente in centro con la propria figlia minore. Inoltre, ha denunciato per ricettazione un 15enne di Cascina, trovato alla guida di un motociclo risultato provento di furto, poi restituito all’avente diritto. Nei confronti del medesimo è stata, altresì, contestata la violazione amministrativa della guida senza patente.