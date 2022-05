Coro Polifonico San Nicola, concerto per il trentennale nella chiesa di Santa Caterina

In occasione del trentennale del Coro Polifonico di San Nicola, venerdì 3 giugno alle ore 21.15, si terrà il concerto celebrativo nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria. "Il programma – ha spiegato il maestro Stefano Barandoni che dirigerà il concerto - è dedicato al grande Antonio Vivaldi, del quale saranno eseguiti due grandi composizioni per soli, coro e orchestra, il DIXIT rv 595 e il Gloria rv 589, intercalati dal celebre concerto per violino e orchestra "L'estate". Gli orchestrali sono quelli della Tuscan Chamber Orchestra (violino solista Simone Calcinai), che raccoglie giovani e valenti professionisti della Toscana e le parti solistiche sono affidate al soprano Jennifer Schittino e al contralto Sara Bacchelli, ben conosciute dal pubblico pisano".

"Nato nel 1991 – ha aggiunto Alessandro Balvis - il Coro Polifonico San Nicola celebra nel 2021 i 30 anni di attività durante i quali ha avuto modo di diffondere e promuovere la musica corale sul territorio coinvolgendo centinaia di giovani coristi. Di particolare rilievo tra le attività della nostra associazione è la riscoperta dell'antica musica sacra pisana del Settecento e Ottocento, con l'esecuzione di numerosi concerti ad essa dedicati e la collaborazione con varie orchestre, tra cui l'orchestra dell'Accademia di Wiesbaden, per l'esecuzione del grande repertorio sinfonico corale. L’associazione storicamente ha sempre organizzato due grandi eventi concerto, il primo tipicamente in primavera o all’interno del calendario manifestazioni del Giugno Pisano e un concerto per il periodo natalizio come saluto alla citta".

"Nell'ormai lontano 2004 l'Associazione Culturale Dannunziana – hanno aggiunto Patrizia Ciardi e Lucia Enedina Campus – organizzò con il Coro Polifonico di San Nicola un concerto natalizio da dedicare a Marco Domenico Verdigi. Da allora è nata una lunga collaborazione, grazie alla quale organizziamo insieme ogni anno un concerto natalizio. Anche per il trentennale la Dannunziana è voluta essere al fianco del Coro Polifonico di San Nicola".

"Siamo molto contenti – ha dichiarato Annalisa Cammellini, consigliere comunale - di presentare questo evento: finalmente si torna a cantare nelle chiede della nostra città. Il concerto del trentennale è un evento importante perché contribuisce a darci il segno che stiamo uscendo dalle “disabitudini” della pandemia. Ringrazio per il grande impegno il Coro Polifonico di San Nicola e l’associazione Dannunziana".

"Queste associazioni storiche della città – ha aggiunto l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani - come il Coro di San Nicola, rappresentano realtà di grande importanza, in grado di proporre concerti di alto livello culturale. Siamo lieti come Amministrazione comunale di poter sostenere e valorizzare le realtà come queste che da tanti anni svolgono un ruolo fondamentale nella produzione di cultura a Pisa".

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa