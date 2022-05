Emanuele Meliani vice campione d'Europa tra i Junior di Canottieri Calcinaia

Un’impresa a dir poco favolosa quella compiuta domenica 22 maggio da Emanuele Meliani, giovane atleta della Canottieri Cavallini Calcinaia che ha già abituato i concittadini a prestazioni di altissimo livello, ma che nel Campionato Europeo Junior 2022 che si è disputato nel Lago di Varese, ha davvero entusiasmato il pubblico e tutti gli addetti ai lavori conquistando un meritatissimo argento nella specialità del 4 senza.

Un weekend da incorniciare quello che ha visto Emanuele e i suoi tre giovani compagni difendere i colori italiani in questa importante manifestazione di respiro europeo.

Il fine settimana è infatti cominciato con una vittoria in semifinale che aveva fatto presagire il potenziale dell’imbarcazione del 4 senza maschile azzurro. Tanto che Domenica, nella sede della Canottieri Cavallini, genitori, allievi e tecnici della società remiera calcinaiola si erano ritrovati per godersi un piacevole pranzo in compagnia e l’ultimo atto del Campionato Europeo di specialità.

Fin dai primi colpi sull’acqua della finalissima si è poi avuto la certezza che l’Italia avrebbe recitato un ruolo di primo piano nel proseguo della gara come in effetti è accaduto. Insieme a Romania e Croazia il 4 senza italiano si presenta davanti sulla linea dei 500 m, poi lo strappo dell’equipaggio rumeno che a metà gara mette 3’’ e 10 tra la punta della propria imbarcazione e quella degli azzurrini.

A 3/4 del percorso la Romania appare imprendibile con Austria e Serbia che aumentano i colpi in acqua e cercano di recuperare la nostra nazionale, ma Emanuele e compagni non mollano la presa e si vanno a prendere un meritatissimo argento portandosi sulla linea del traguardo a meno di 3’’ dai battistrada, mentre dietro la Serbia si porta a casa il bronzo alle spese dell’Austria.

Prestazione formidabile quella di Emanuele Meliani, che presto sarà premiato anche nel Comune di Calcinaia per la bella impresa, e del 4 senza italiano che vale certamente il pass per i Campionati Mondiali Junior che si svolgeranno dal 29 al 31 Luglio sempre nelle acque amiche di Varese.

Un po’ di rammarico invece per la mancata partenza del 4 con femminile che avrebbe visto gareggiare anche un’altra atleta della Canottieri Cavallini, ovvero Veronica de Martino.

L’imbarcazione è stata ritirata dalla federazione a causa della mancanza di iscritti alla competizione.

Coach Tognarelli ha comunque avuto le risposte che cercava dalla kermesse europea e si è messo già a lavoro per preparare i giovani atleti in casacca biancoblu per i campionati italiani. Ai blocchi di partenza della competizione nazionale che si terrà a giugno la società remiera di Calcinaia si presenterà con equipaggi in tutte le categorie dai ragazzi ai pesi leggeri.

Un buon viatico per cercare nuovi futuri talenti e arrivare a nuovi importanti successi in uno sport sano, faticoso e impegnativo come quello del canottaggio che da sempre vede piccola realtà della Cavallini tra le protagoniste a livello nazionale.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa