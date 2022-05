Etrusca Under 15, il girone delle finali nazionali

A seguito del sorteggio avvenuto martedì 17 maggio presso la sede federale in Roma, la Finikem Etrusca Basket Under 15 è stata inserita nel GIRONE B insieme a Robur et Fides Coelsanus Varese, SMG Basket School Latina e Tezenis Verona.

Gli altri gironi:

GIRONE A

Stella Azzurra Roma

Umana Reyer Venezia

Conforama Pallacanestro Varese

ABC Castelfiorentino.

GIRONE C

Aquila Basket Trento 2013

Virtus Arechi Salerno

A|X Armani Exchange Olimpia Milano

OFP Azzurra Trieste

GIRONE D

Virtus Pallacanestro Bologna

Pallacanestro Bernareggio

College Basket Borgomanero

Basket Roma

Le finali si svolgeranno dal 29 maggio al 4 giugno e vedranno la squadra di coach Regoli fra le 16 migliori squadre italiane a contendersi il titolo.

Le fasi di qualificazione dei quattro gironi si svolgeranno in 4 località diverse del Friuli Venezia Giulia: il girone A a Udine, il girone B (il nostro) a Pordenone, il girone C a Trieste e il girone D a Gorizia). Le semifinali e le finali invece si svolgeranno tutte a Pordenone.

IL PROGRAMMA

Sabato 28 maggio alle ore 17.30 a Villa Ginori a Pordenone si terrà la cerimonia di apertura alla quale prenderanno parte tutte le squadre partecipanti.

L’Etrusca esordirà domenica 29 maggio alle 14:00 contro Robur te Fides Coelsanus Varese.

Lunedì 30 e martedì 31 si terranno invece le altre due gare del girone.

Fonte: Etrusca Basket San Miniato - Ufficio stampa