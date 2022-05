Ex Ote di via Barsanti: con il nuovo polo tecnologico e formativo arrivano 1,5 milioni di euro

L’ex Ote di via Barsanti rinasce come polo tecnologico e formativo con Leonardo e Its Prime: dalla trasformazione, che mantiene la vocazione industriale dell’area, arrivano al Comune di Firenze 1,5 milioni di euro come monetizzazione delle compensazioni. La somma andrà a finanziare la bonifica e sistemazione dell'intera area dell'ex Meccanotessile (1 milione di euro), la riqualificazione degli spazi pubblici e dell’area mercatale di via Giardino della Bizzarria (circa 300mila euro) e la realizzazione di percorsi fitness nelle aree verdi del parco San Donato, Giardino del Lippi, parco Don Forconi, Peep Sestese e via Pisacane (200mila euro). E’ quanto prevede la convenzione che ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore all’Urbanistica Cecilia Del Re.

“Un intervento per mantenere e rilanciare la storica vocazione industriale dell’area - ha detto l’assessore Del Re -, che consentirà non solo alle realtà del territorio di poter contare su una scuola altamente professionalizzante con sbocchi occupazionali importanti, ma anche di finanziare opere attese come la bonifica dell’area del Meccanotessile e la valorizzazione dei giardini con funzioni sportive, ormai sempre più richieste dai cittadini che vivono le nostre aree verdi urbane”.

L’intervento di rigenerazione è suddiviso in due parti: l’area A per l’edificio che sarà utilizzato come sede di Its Prime e l’area B, per la restante parte del complesso immobiliare. Con la delibera si riconosce l’interesse pubblico per l’intervento dell’area A, destinato all’utilizzo esclusivo dell’immobile da parte della Fondazione Its Prime, di cui il Comune di Firenze è socio insieme alla Città metropolitana. Le funzioni dell’Its Prime consentono infatti di dotare il territorio del Comune e della Città metropolitana di una sede adeguata all’attività didattica di alta formazione professionale, necessaria per il rilancio delle attività produttive che necessitano di professionalità specializzate.

La trasformazione è attivata da Leonardo Global Solutions, società controllata da Leonardo, socio fondatore della Fondazione Its Prime con Comune di Firenze e Città metropolitana di Firenze. L’intervento di rigenerazione urbana del complesso produttivo dismesso di via Barsanti, su una superficie utile lorda di circa 12.600 mq prevede un mix di funzioni con un 10% di industriale e artigianale destinato alla realizzazione della nuova scuola nell'ex mensa Galileo e un 90% di direzionale destinato invece a studentato e ad altri servizi di cui potranno usufruire gli studenti della scuola.

La società Leonardo Global Solutions è proprietaria del complesso produttivo di circa 12.600 mq di superficie utile lorda in via Barsanti, costituito da una serie di edifici a destinazione industriale e artigianale dismessi dal 2013. La trasformazione riguarda un mix funzionale al 10% industriale e artigianale e al 90% direzionale, con l’inserimento di una struttura formativa orientata a conservare la memoria della precedente funzione produttiva individuata da Leonardo in Its Prime, che avrà sede nell’edificio all’estremità sud-est del complesso (cosiddetto edificio N - ex mensa).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa