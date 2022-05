Il teatro Il Ferruccio si presenta al Centro Busoni

Il comitato Amici del teatro Il Ferruccio ieri è stato ospite del centro studi musicali Busoni per la presentazione del progetto del nuovo teatro comunale di Empoli. L’invito era arrivato dalla presidente del Centro Eleonora Caponi.

Dopo l'intervento dell'assessore comunale alla cultura, Giulia Terreni, che ha portato i saluti dell'amministrazione, la serata è entrata nel vivo. Ad esporre il progetto l’architetto Vincenzo Mollica, membro del comitato, oltre all’ingegnere Roberta Scardigli e all’architetto Simone Scortecci del Comune di Empoli.

Il progetto del Ferruccio prevede una sala da 250 posti, che possono diventare 499 grazie a una parete divisoria mobile e poltrone in blocchi retraibili. In questo modo è possibile creare un

secondo spazio teatrale indipendente di 140 metri quadri, a cui si aggiunge una sala conferenze da 190 posti, in modo tale che nella configurazione di massima flessibilità si potranno sfruttare tre sale contemporaneamente. Il progetto prevede anche la realizzazione di una torre scenica di due metri più alta del filo dei palazzi adiacenti.

L’idea è quella di trasformarla in un ‘punto di riferimento’ luminoso, circondandola di vetro verde di Empoli. Si tratta di un’interpretazione della percezione della cultura contemporanea di Gio Ponti, designer per le vetrerie di Empoli fino agli anni ’70. Ci saranno anche delle residenze temporanee per artisti, uno spazio per esposizioni temporanee, bookshop, caffetteria e bar panoramico.

Anche la parte esterna sarà riorganizzata con una rinaturalizzazione della viabilità e dei parcheggi esistenti, con una razionalizzazione della distribuzione degli stessi e la creazione di una “infrastruttura verde”. L’attuale Palazzo delle Esposizioni sarà oggetto di una importante ristrutturazione.

I partecipanti alla presentazione hanno partecipato attivamente e posto molte domande ai relatori.

L’architetto Mollica ha ricordato il sostanziale contributo di 9 milioni che arriverà dal Pnrr per il progetto del teatro e dell’area di piazza Guido Guerra e anche la raccolta fondi attivata e promossa dal Comune di Empoli e dal comitato Amici del Teatro il Ferruccio.

Si ricorda che per contribuire alla raccolta fondi è attiva la campagna Adotta una zolla.

Le donazioni per la realizzazione del Parco Culturale effettuate con bonifico bancario beneficiano dell’Art Bonus. L’Art Bonus garantisce un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Questa agevolazione fiscale è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Per poter beneficiare della detrazione, al momento del pagamento con bonifico bancario, raccomandiamo di inserire la causale obbligatoria: Art Bonus - Comune di Empoli - Nuovo Teatro il Ferruccio - Codice fiscale o P. Iva del mecenate e di conservare la ricevuta del pagamento.

Per apparire nell’elenco pubblico dei mecenati del portale Art Bonus il donatore dovrà inoltre compilare il form online disponibile al link https://artbonus.gov.it/i-mecenati.html.

Fonte: Amici del Teatro Il Ferruccio