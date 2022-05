Due bronzi alla Insurbia Cup per il Centro Taekwondo Empolese

La squadra empolese di Taekwondo riprende dopo la pandemia con la gara internazionale lombarda presso Insurbia, svoltosi i giorni 21 e 22 Maggio. Sabato sono saliti sul tatami Chiara Catalanotto e Marco Sabella nelle rispettive categorie Kids (11/12 anni) e Cadets (13/14 anni). Per Chiara è stata la prima gara e si è battuta coraggiosamente. Marco è riuscito ad arrivare in semifinale e si è portato a la medaglia di bronzo.

Un altro atleta che ritorna con un bronzo è Riccardo Frangioni che nella seconda giornata ha combattuto nella categoria Senior.

Ora il Centro Taekwondo Empolese sta allenando i suoi giovani atleti per il prossimo evento importantissimo, il "Kim & Liù", gara nazionale che si svolgerà nel Foro Italico, Roma, i giorni 4-5 Giugno.