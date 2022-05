Italia Viva, Maria Elena Boschi a Peccioli

“La Politica in ogni territorio, anche nei più piccoli comuni”. Maria Elena Boschi, Presidente dei deputati di IV e Stefano Scaramelli, Vice Presidente del Consiglio regionale della Toscana, saranno a Peccioli Sabato 28 Maggio alle ore 10,30 in Piazza del Popolo a Peccioli, per "ascoltare certo, ma anche e soprattutto per proporre un nuovo modo di fare Politica".

“Crediamo - si legge in un comunicato del Coordinamento Provinciale -che in questi ultimi anni la Politica, in generale, abbia perso il contatto con i problemi reali delle persone, spesso specifici in ogni singolo territorio. Per questo il nostro partito sta provando a costruire gruppi di lavoro ovunque, perché questo contatto si riattivi e perché da questo contatto diretto possano nascere e crescere soluzioni ed idee nuove”

“Italia Viva Pisa proverà, anche nei prossimi mesi, a rilanciare questo progetto di rafforzamento territoriale, provando a costruire gruppi di lavoro che propongano alle amministrazioni le proprie idee. Insieme a loro e ad altri ospiti, vogliamo iniziare a ragionare sulle prime proposte, basate sulla valorizzazione dei territori, dal punto di vista economico, sociale, culturale e turistico".