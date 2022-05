Lampade della Pace dalla scuola di Castelfiorentino per i bambini dell'Ucraina

Le lampade come simbolo di pace, di luce, e di rinascita. Un piccolo dono, un pensiero che gli alunni della scuola Tilli di Castelfiorentino hanno realizzato appositamente per i loro coetanei giunti dall’Ucraina, nell’ambito del progetto “Scarto ad Arte”, realizzato dall’associazione Cetra in collaborazione con l’Atelier Dall’Osso. Un progetto che ha visto partecipi i componenti dell’Assemblea e del Consiglio Comunale dei Ragazzi, i quali si sono cimentati con entusiasmo e passione nella creazione di queste lampade presso il Ciaf insieme all'artista Davide Dall'Osso, per poi completare il lavoro all’interno dell’Atelier.

Questa mattina si è tenuta la consegna ufficiale delle lampade ai bambini ucraini, alla presenza del dirigente scolastico, Prof. Gerardo Di Fonzo, dell’artista Davide Dall’Osso e dell’insegnante Laura Rimi, che ha seguito con i ragazzi tutto il progetto, finanziato dalla Regione Toscana con il Bando legalità 2021.

Tramite il loro gesto, i ragazzi hanno voluto far sentire ai bambini ucraini un abbraccio, manifestare la loro voglia di libertà e di pace. Un momento condiviso e di confronto che ha permesso a tutti di crescere e di sostenere l'idea di uguaglianza e di inclusione. Temi a volte sottovalutati che attraverso questi progetti si realizzano concretamente.

“Un grazie – si legge in una nota dell’associazione Cetra - va in primis alla Regione Toscana che anche quest'anno ci ha permesso di dare continuità a un progetto che parla di parla e trasmette la cultura alla legalità, all'insegnante Laura Rimi che come sempre ha sostenuto e accompagnato i ragazzi nel percorso e all'Atelier Dall'Osso che attraverso la propria competenza e la propria arte ci regala ogni volta momenti indelebili”.

L'Amministrazione Comunale e l' Istituto Comprensivo hanno dato il loro contributo a questo progetto dando il loro paternariato e il loro sostegno lungo tutto il percorso.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa