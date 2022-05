Mercatino della solidarietà a Empoli con l'Associazione Recupero Solidale

L'Associazione Recupero Solidale, nata nel 1998, ha lo scopo di valorizzare ogni forma di solidarietà sociale, diffondere la cultura del recupero e della lotta allo spreco, promuovere il rispetto dell'ambiente. In particolare, si dedica al recupero di merci e prodotti non vendibili (a causa ad esempio di imballaggi non integri), alimentari e non.

Recupero Solidale opera in collaborazione con i comuni del Circondario empolese-valdelsa, il Comune di Lastra a Signa, Alia e numerosi negozi della grande distribuzione in particolare di Unicoop, raccogliendo tonnellate di merci, altrimenti sprecate, che vengono distribuite a soggetti indigenti attraverso la rete delle Associazioni di Volontariato, strumento fondamentale di gestione della nostra attività ed esempio di coesione sociale.

Proponiamo nuovamente a tutta la cittadinanza la nostra offerta di prodotti di vario genere a prezzi eccezionali con ingresso gratuito

Recupero Solidale organizza

Domenica 29 maggio

Mercatino della solidarietà

a Empoli

La Vela Margherita Hack

ex mercato ortofrutticolo

dalle ore 10 alle 13

dalle ore 15 alle 19

Sarà disponibile un grande assortimento di tutto quanto serve per il mare: costumi da bagno, copricostumi, lettini da spiaggia, borse termiche, creme solari….

E poi abbigliamento estivo per tutta la famiglia, casalinghi, piccoli elettrodomestici, ventilatori, mobili ed arredi da giardino…

Con i fondi derivanti dalla vendita di questi prodotti, si acquistano buoni pasto da mettere a disposizione delle Associazioni di volontariato e di altri progetti di solidarietà.

Invitiamo tutti cittadini a partecipare, a trovare cose belle ed a contribuire così a sostenere il nostro lavoro.

Fonte: Associazione Recupero Solidale Empoli