Nuovo parcheggio a Gambassi, colonnine elettriche e sosta per auto e camper

È pronto ad accogliere i mezzi in sosta il nuovo parcheggio dell'ufficio informazioni turistiche di Gambassi Terme. Fresco di inaugurazione, il parcheggio in via Volterrana all'ingresso del capoluogo, offrirà anche servizi innovativi nel Comune come la ricarica per i mezzi elettrici grazie all'installazione delle colonnine e posti di sosta e scarico per i camper.

"Un altro passo per consolidare la vocazione turistica del nostro territorio - scrive su facebook il sindaco Paolo Campinoti - e per accogliere al meglio i graditissimi ospiti che scelgono Gambassi Terme per le loro vacanze".

Il nuovo parcheggio è dotato di 4 posti camper con colonne per allaccio elettrico e un attingimento acqua, una piazzola completa per scarico e lavaggio camper, due colonnine di ricarica funzionanti con tessera prepagata per auto elettriche e 18 posti auto. "Un altro step importante" conclude il primo cittadino Campinoti.