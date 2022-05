Omicidio ad Aosta, condannato all'ergastolo per la morte di una 32enne di Lucca

Fu arrestato dopo la fuga dall'appartamento ad Aosta dove era stato trovato il corpo della escort 32enne Elena Raluca Serban, escort romena residente a Lucca. La Corte d'Assise di Aosta ha condannato Gabriel Falloni, 36enne del Sassarese, all'ergastolo. Sul reo la perizia psichiatrica ha accertato la capacità di intendere e volere. I fatti del 17 aprile 2021 sono stati contestati dall'accusa per due aggravanti: i futili motivi (l'avrebbe uccisa per evitare di essere denunciato dopo averla rapinata di 8mila euro) e la crudeltà (l'ha accoltellata alla gola nonostante fosse priva di sensi per lo strangolamento). La difesa aveva puntato su un "vizio parziale di mente" producendo una consulenza tecnica di parte che descrive una parziale incapacità di intendere e di volere.