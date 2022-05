Operai salgono su una gru per protesta, si arriva alle mani: una persona in ospedale

Questa mattina, a seguito di una segnalazione al 112, i carabinieri di Scandicci e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Firenze, unitamente a una squadra dei vigili del fuoco di Firenze, sono intervenuti in via Pisana 386 poiché tre operai erano saliti su una gru in segno di protesta.

Alle ore 11, al termine di una trattativa terminta con un accordo tra le parti, i manifestanti sono finalmente scesi dalla gru. Durante le fasi di messa in sicurezza e di allontanamento dal cantiere, nonostante l'accordo appena raggiunto, almeno 5 persone sarebbero venute alle mani tra loro, prontamente bloccate dai militari presenti.

Il titolare di una delle ditte è stato trasportato all'Ospedale "San Giovanni di Dio" di Firenze per una ferita allo zigomo destro. I carabinieri svolgeranno ulteriori verifiche e i soggetti coinvolti sia nell’azione di protesta che nella successiva lite saranno segnalati alla Procura della Repubblica di Firenze.