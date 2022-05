Piano economico Ato, Bagnai (MnC): "C'è una palese ambiguità"

In occasione dell’assemblea dei sindaci del bacino dell’ATO TOSCANA CENTRO , comprendente fra gli altri tutti i comuni dell’Unione dei comuni empolese valdelsa, tutti i sindaci del comprensorio hanno concorso, con il loro voto favorevole, all’approvazione del piano economico finanziario.

Preoccupa fortemente e non ci pare spiegabile se non con la mancanza di coraggio nel prendere le distanze in sede di votazione da circostanze di evidenziata e motivata criticità il fatto che i sindaci abbiano a margine del voto fatto mettere a verbale una lettera di palese dissenso da modalità gestionali che recano extracosti, che saranno messi a carico dell’utenza con incrementi tariffari ulteriori , oltre quelli già determinati in precedenza e che non avrebbero coinvolto i comuni in idonee concertazioni preliminari.

Si è parlato di un atto di responsabilità, ma non se ne capisce la ragion d’essere, se e quando, come nel caso di specie, si punta espressamente l’indice contro il gestore Alia, che non si sarebbe attivato con diligenza per favorire un abbattimento dei costi , nonostante la virtuosità dell’utenza .

Il gruppo consiliare MONTELUPO NEL CUORE-CENTRODESTRA PER MONTELUPO , non condivide questa posizione di sostanziale copertura istituzionale di una situazione di cui si denunciano criticità.

Il sindaco di Montelupo e i suoi colleghi ci spieghino perché non hanno ritenuto di far compagnia ad altri colleghi che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti, perché non si avallano gestioni che si è convinti non abbiano l’impronta del buon padre di famiglia.

La decisione politica di votare a favore , concorrendo in modo determinante a formare la maggioranza , è di fatto una connivenza con indirizzi gestionali che non sembrano condivisi e pone a carico del Pantalone di turno che indossa i panni degli utenti privati e delle aziende , l’ennesimo aggravio

Daniele Bagnai, Montelupo nel Cuore-Centrodestra per Montelupo