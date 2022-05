Pino si spezza in piazza Ristori, tagli in mattinata

Nel pomeriggio di ieri, martedì 24 maggio 2022, si è spezzato un pino nella zona di piazza Oreste Ristori a Empoli. La pianta è caduta su un'altra vicina che, a sua volta, si è inclinata su una terza, anch'essa danneggiata. Nessuno è rimasto ferito e non si sono verificati danni a cose. Gli uffici comunali competenti hanno effettuato un primo sopralluogo già ieri, sul posto anche l'assessore all'Ambiente, e, nella mattinata di oggi, mercoledì 25 maggio 2022, sono stati eseguiti nuovi accertamenti per verificare lo stato di pericolo e il rischio caduta dei pini, accertamenti che hanno portato alla conseguente necessità di rimuovere le piante.

Le operazioni sono state effettuate a partire dalla mattinata di oggi dalla ditta incaricata. Nel pomeriggio di ieri è stata emessa un'ordinanza per modifiche temporanee alla viabilità di piazza Ristori. In particolare, con ordinanza numero 255 del 24 maggio 2022, è stato deciso il divieto di transito pedonale e carrabile in piazza Ristori, nel tratto da piazza Matteotti a via Molin del Sale, fino al ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza. La consueta viabilità sarà ripristinata al termine delle operazioni di rimozione dei pini pericolanti.