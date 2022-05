Il sindaco Masetti nominato vice presidente vicario delle Città della Ceramica

Sono 45 le città italiane che aderiscono ad AICC - Associazione Italiana Città della ceramica.

Una realtà importante che riunisce tutte le città italiane di antica tradizione ceramica al fine di promuovere un saper fare tradizionale, ma anche di valorizzare il dialogo con il contemporaneo e favorire il sostegno ad un settore commerciale che in questi anni conosce è di nuovo protagonista del design.

Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea nazionale dell’AiCC nel corso della quale è stato approvato il rinnovo dello statuto che rende l’associazione di promozione della ceramica italiana maggiormente strutturata e in grado di dare risposta alle sfide che la attendono nei prossimi anni. Non poche le novità emerse nel corso della mattinata di lavoro.

Il sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti, è stato nominato vice per l'area centro con funzione di vicario, toccherà a lui quindi fare le veci del Presidente in casi in cui sia impossibilitato e si coordinerà con gli altri vicepresidenti espressione di tre diverse aree d'Italia (nord, sud e isole).

Oltre alla conferma del presidente Massimo Isola e dei quattro vicepresidenti (Paolo Masetti, Lucio Rubano, Francesco Re e Raffaella Campagnolo) il nuovo statuto consente la creazione di un consiglio direttivo, il consiglio dei territori e l’assemblea, tutti strumenti di larga partecipazione; in particolare con il consiglio direttivo si costruisce un team di undici amministratori che potrà affiancare il presidente in un governo più largo e partecipato da parte della associazione.

"I prossimi saranno anni cruciali per il settore della ceramica, interessato ad una ripresa di mercato rispetto al passato.

Si tratta, quindi, di essere pronti a cogliere le opportunità che arrivano attraverso bandi nazionali ed europei e in particolare che potrebbero arrivare con i fondi del PNRR; si tratta di avere idee e progetti pronti che siano l'espressione di una visione di rete e integrata fra le città aderenti all'associazione.

Una progettualità che tenga conto delle specificità di ciascun territorio e che le cucia in un piano organico in grado di valorizzare alle nostre città e al loro tessuto produttivo.

Sono convinto che le sfide dettate dall'attuale situazione economica e politica possano essere affrontate solamente in una prospettiva di pianificazione integrata e che AICC sia il soggetto ideale per realizzarla.

Le modifiche dello statuto perseguono proprio questo obiettivo e sono il risultato delle politiche di AICC degli ultimi anni che ci hanno permesso di rafforzare la rete nazionale ed europea e di partecipare ad importanti iniziative internazionali

Le residenze d'artista nella città cinese di Fu Ping o la manifestazione Buongiorno Ceramica tenutasi lo scorso fine settimana sono solo due esempi delle potenzialità che AICC può esprimere. Ringrazio il presidente Massimo Isola per la fiducia accordatami", afferma Masetti.

