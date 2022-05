Sisma nel Chianti, la Fondazione Geologi Toscana risponde ai dubbi dei cittadini

Un focus aperto ai cittadini che permetterà di inquadrare meglio gli eventi sismici che si sono verificati in Toscana nelle scorse settimane. Venerdì 27 maggio (dalle 17 alle 19) la Fondazione dei Geologi della Toscana organizza il webinar “La sismicità del Chianti: approfondimenti sugli eventi sismici in atto in queste settimane”.

Il seminario, di carattere scientifico/divulgativo, vedrà intervenire Federico Sani titolare del corso di Geologia Strutturale al Diparmento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze. Ma ci sarà spazio anche per una tavola rotonda sul tema e per le risposte ai quesiti dei partecipanti: il seminario arriva infatti proprio con questo scopo.

«La Fondazione si apre alla cittadinanza per diffondere la cultura scientifica – spiega Elisa Livi presidente della Fondazione Geologi della Toscana -: sono tante le domande che le persone si sono poste a seguito dello sciame sismico pressoché continuo che ha tenuto in ansia una larga parte della popolazione toscana. Questo seminario si pone l'obbiettivo di fornire una cornice sismotettonica più ampia e di delineare le cause che originano questo fenomeno».

«In queste settimane sono stati fatti da parte dell'Ordine richiami alla necessità di agire sulla prevenzione - aggiunge Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana -. Ora proviamo a capire, grazie all'Università di Firenze che nelle zone interessate dal sisma ha fatto negli anni specifiche ricerche, quali sono le dinamiche profonde che governano i fenomeni che si sono verificati nell'ultimo mese».

È possibile partecipare al webinar, gratuito, previa iscrizione da effettuare entro il 26 maggio sul sito: http://fondazione.geologitoscana.it/. In seguito all'iscrizione si riceverà il link di collegamento all'aula virtuale sulla piattaforma Go ToWebinar

Fonte: Ufficio stampa Ordine dei Geologi della Toscana