Spacca il naso alla compagna a Pisa, in carcere 37enne

Una 27enne italiana è stata picchiata dal suo compagno a Pisa ma è riuscita a denunciare i fatti mandando in carcere l'uomo, un 37enne originario del Nord Italia. I fatti erano già accadutin in passato: la giovane aveva ecchimosi e segni di morsi oltre a una ferita all'orecchio con copiosa perdita di sangue. È stata trasferita in pronto soccorso, dove è stata diagnosticata una frattura del setto nasale con 21 giorni di prognosi secondo il codice rosa. Da un anno e mezzo la donna veniva maltrattata, dall'inizio della relazione praticamente. I poliziotti sono riusciti ad arrestare l'uomo per reati come maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, sfruttamento della prostituzione. Adesso si trova nel carcere di Pisa in attesa dell'interrogatorio di garanzia.