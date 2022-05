Strage di Capaci, a Bagnolo un albero in memoria di Francesca Laura Morvillo

Nel giardino a lei dedicato a Bagnolo in via Orcagna, stamattina il fratello, l'ex magistrato Alfredo Morvillo ha piantato un albero dedicato alla memoria della sorella, Francesca Laura Morvillo, a trent'anni dalla strage mafiosa di Capaci. È questa l'ultima iniziativa del Comune di Montemurlo per non dimenticare il periodo stragista degli anni Novanta, costato la vita a magistrati in prima linea nella lotta alla mafia come Falcone e Borsellino. Un impegno per la memoria, per la conoscenza e la legalità, le "armi" più forti per sconfiggere le mafie.

L'albero, una lagestroemia dai fiori rosa, è stato piantato alla presenza del sindaco Simone Calamai, dell'assessore alla cultura Giuseppe Forastiero, che ieri sera ha promosso uno spettacolo sui temi della lotta alla mafia in Sala Banti, degli altri assessori della giunta e di Enzo Picardi del Centro studi Falcone e Borsellino. D'ora in poi Francesca Morvillo e il suo impegno nella lotta alla mafia sarà ricordato grazie l'intitolazione del giardino e di un albero che fiorirà ogni estate in sua memoria.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa