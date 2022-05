Torneo dell'Oratorio, trent'anni e non sentirli: si (ri)parte

I numerosi volontari dell’Associazione “Mons. Giovanni Cavini”, che dal 2010 coadiuva la Parrocchia della Collegiata nelle iniziative culturali e sportive, in questi giorni sono al lavoro, giorno e notte, per ultimare tutti i dettagli della preparazione di quello che ormai è l’appuntamento estivo di bambini, ragazzi e famiglie. Quell’appuntamento in cui il calcio diventa la scusa per stare insieme all’aperto, in un luogo accogliente, vicino al centro cittadino e gustarsi uno dei mitici panini preparati dall’efficientissimo sevizio ristoro. Tante le sorprese che gli ospiti, sia in veste di calciatori, sia in veste di spettatori, troveranno ad attenderli nella struttura parrocchiale di viale Buozzi: il campo è stato seminato e brilla del verde della primavera, tutte le reti di recinsione sono state alzate e sostituite e, per la grande gioia del pubblico, è stata istallata una tribuna in acciaio di circa 100 posti.

Quaranta le squadre iscritte distribuite in categorie, che si estendono dai bambini nati nel 2013, all’over 18.

Il torneo si svolgerà dalle 19,00 alle 22,30 nei giorni lavorativi, dal 26 maggio al 12 luglio, presso l’impianto sportivo dell’Oratorio Sant'Andrea (viale B. Buozzi, Empoli).

Il calcio di inizio è previsto per giovedì 26 maggio alle ore 20,40, alla presenza di Don Guido Engels, Proposto di Empoli e di Fabrizio Biuzzi, assessore allo Sport del Comune di Empoli, che sottolinea come “finalmente si torna a un’edizione tradizionale del torneo, un’edizione dove lo sport sarà assoluto protagonista e dove il torneo proporrà la consueta formula”. Il tutto “nel trentennale dell’iniziativa, un traguardo prestigioso per un torneo che contraddistingue l’estate empolese. La volontà di tutti, a partire dall’affiatatissimo gruppo organizzatore, è offrire e vivere un evento bello, nel segno dello sport”.

L’iniziativa vede il Patrocinio del Comune di Empoli, della Parrocchia della Collegiata di Sant’Andrea e la collaborazione con la Misericordia e il Centro Sportivo Italiano.