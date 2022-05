Trasporto e raccolta rifiuti: un webinar gratuito a cura di Copernico-Cna Pisa

Trasporto e raccolta rifiuti: un webinar gratuito il prossimo 8 giugno 2021 a cura di Copernico-Cna Pisa in collaborazione con ECIPA nazionale. Non solo per chi ricopre il ruolo responsabile tecnico della gestione rifiuti. Il webinar è infatti rivolto a a tutte le imprese e gli enti che, in base alla loro attività di raccolta, trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di bonifica dei siti, dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi sono iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e devono altresì prevedere la nomina del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.

Un tema delicato e quanto mai attuale che deve rispondere ad una precisa normativa in vigore. Il compito del responsabile è infatti, ad oggi, quello di svolgere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e di vigilare sull’adeguata applicazione della normativa di riferimento. “La presenza del Responsabile Tecnico in azienda è una delle condizioni necessarie – specifica Linda Desideri, Coordinatrice Ufficio Ambiente & Sicurezza Cna Pisa - a quest’ultima per essere iscritta regolarmente all’ Albo Gestori Ambientali. Con l’introduzione della nuova normativa oggi vigente sono cambiati i requisiti per il Responsabile Tecnico delle imprese che gestiscono rifiuti”.

Ecco che per ottenere l’abilitazione alla professione occorre infatti sostenere obbligatoriamente un “ESAME DI VERIFICA di idoneità professionale” presso l’ALBO GESTORI AMBIENTALI. COPERNICO-CNA, in collaborazione con ECIPA nazionale, ha sviluppato un percorso formativo GRATUITO, altamente specializzato, finalizzato a formare e preparare i soggetti interessati a sostenere la verifica di idoneità al ruolo di Responsabile Tecnico di imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il corso durerà un’ora e fornirà tutte le informazioni necessarie sul “Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti" avviando un percorso formativo rivolto a liberi professionisti, titolari d’azienda e personale tecnico operante in aziende iscritte o in procinto di iscriversi all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Per iscrizioni basta registrarsi a questo link: https://forms.gle/PGoqhsCd8Urhzece8

Fonte: CNA Pisa