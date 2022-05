Università di Firenze, una giornata per informarsi sulle lauree magistrale

Sono oltre 70 le lauree magistrali dell’Università di Firenze: una ricca offerta formativa che si propone come importante opportunità per completare il percorso di studio iniziato con le lauree di primo livello.

L’Ateneo dedica una giornata alle proprie lauree magistrali per informare gli studenti e favorire la scelta dei percorsi più coerenti con le esigenze personali e le opportunità di lavoro.

“Costruisci il tuo futuro. I percorsi delle lauree magistrali Unifi” è il tema della giornata che si svolgerà sabato 28 maggio (piazza San Marco, 4 | ore 9 -14).

Consulta il programma dettagliato e la mappa

In apertura in Aula Magna (accesso su prenotazione) la rettrice Alessandra Petrucci, i prorettori Marco Pierini ed Ersilia Menesini, i delegati Francesco Grasso e Giorgia Giovannetti presenteranno l’offerta formativa delle magistrali, con particolare attenzione alle aree emergenti e alle nuove professioni, alle opportunità di lavoro, alla dimensione internazionale. Questa prima parte della giornata sarà trasmessa anche in diretta video live su https://www.unifi.it/webtv

Negli spazi esterni del rettorato (accesso libero) saranno allestiti i punti informativi delle Scuole di Ateneo, dove si potranno raccogliere informazioni e materiali. Spazi specifici saranno dedicati alla presentazione dei singoli corsi a cura di docenti, tutor ed ex allievi.

Nel pomeriggio (dalle ore 14) agli studenti sarà offerta su prenotazione la possibilità di visite guidate gratuite ai musei universitari (Geologia e Paleontologia, Orto botanico, Antropologia ed Etnologia).

Fonte: Università degli Studi di Firenze