Tenta di investirlo in retromarcia e poi lo accoltella di fronte al bar

Un 29enne marocchino ieri sera è stato accoltellato fuori da un bar da parte di un altro soggetto giunto in auto. Inizialmente ha cercato di investire in retromarcia l'uomo a piedi in via di Brozzi. Una volta sceso dal mezzo lo ha raggiunto colpendolo con un'arma bianca, per poi sparire a piedi nelle vie vicine. Il giovane alle 22 è stato trasferito all'ospedale di Careggi. Le lesioni della vittima, già nota alle forze dell'ordine, sono state giudicate guaribili in un mese. Le indagini dei carabinieri di Firenze e del Norm vanno avanti.