Auto si ribalta in centro a Empoli, due feriti

Un'auto si è ribaltata e due persone sono rimaste ferite a Empoli. Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 maggio due trentenni sono finiti in ospedale per un incidente avvenuto in pieno centro.

Per motivi ancora da chiarire i due erano in auto quando, all'altezza dell'incrocio di via Curtatone e Montanara con via Giovanni Da Empoli, il pilota ha perso il controllo del mezzo e la vettura si è ribaltata.

Il fatto è avvenuto verso la mezzanotte. I vigili del fuoco di Empoli sono arrivati sul posto per estrarre dall'abitacolo le due persone ferite. Presenti anche i carabinieri. Oltre all'automedica, sono intervenute la Pubblica Assistenza di Empoli e la Misericordia di Montelupo che hanno portato i feriti al San Giuseppe in codice giallo.