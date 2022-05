Campionati di Jiu Jitsu ospitati al Mandela di Firenze

Fine settimana all'insegna delle arti marziali al Mandela Forum. Domani, sabato e domenica ospiterà la 10ª edizione del campionato italiano open di Jiu Jitsu brasiliano insieme alla 7ª edizione del campionato italiano open NO-Gi per gli appassionati del grappling e del BJJ senza kimono. Il Jiu-jitsu brasiliano, spesso abbreviato nell'acronimo in lingua inglese BJJ (Brazilian jiu-jitsu), è un'arte marziale, uno sport da combattimento e un metodo di difesa personale specializzato nella lotta ed in particolare in quella a terra. La manifestazione rientra nel “Festival della Ripartenza”, la rassegna di eventi in programma al Mandela per dare il segno del passaggio ad una stagione dove le relazioni saranno sempre meno dettate dalle restrizioni della pandemia.

"Firenze ospita il più grande evento di Jiu Jitsu brasiliano in Italia e il secondo più grande in Europa – ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione – un grande segnale di ripresa e slancio verso lo sport e chi lavora per organizzare eventi di questa portata".

"Il Jiu Jitsu – ha spiega Dario Bacci, presidente Unione Italiana Jiu Jitsu – ci fornisce continuamente prova della sua utilità, per il fisico, per la mente, per imparare a conoscere i propri limiti, ovvero gli unici che sia importante superare. Oggi è per noi anche uno strumento di rinascita dopo un lungo periodo buio. Con l’idea dello sport sano, insieme all’istituzione del Mandela Forum e alla mentalità delle persone che lo gestiscono, con un occhio attento sempre a tutti, non solo ai più forti, abbiamo messo in piedi questa decima edizione che deve risvegliare e rilanciare la voglia di grandi eventi, grandi imprese che contengano un messaggio educativo e costruttivo".

Questa edizione degli italiani è accompagnata dalla ‘Jiu Jitsu Expo’ che riunisce tutti i brand, gli appassionati e i curiosi della cultura e dei costumi del Jiu Jitsu. È il primo appuntamento in Italia e i protagonisti non saranno solo competitors, cinture nere e campioni, ma tutti i praticanti, gli studenti, gli appassionati e i marchi legati al BJJ, nonché tutti i soggetti interessati al mondo dello sport e fieristico in generale.

La competizione è aperta ai tesserati Acsi e registrati nel circuito UIJJ, in possesso di certificato medico agonistico, con le seguenti categorie: junior (nati dal 2018 al 2007), juvenile (nati nel 2006 e 2005), adulto (nati dal 2004 indietro) e master (nati dal 1992 indietro).