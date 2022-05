"Carta al Tesoro", la gara di riciclo arriva nel Parco delle Cascine a Firenze: in palio 3mila euro

Firenze ospita per la prima volta "Carta al Tesoro", l’avvincente gara a squadre ideata da Comieco per informare e sensibilizzare sul valore del ciclo del riciclo di carta e cartone e sull’importanza della raccolta differenziata. L’iniziativa è organizzata con il Comune di Firenze e Alia Servizi Ambientali SpA.

Sabato 28 maggio le squadre che parteciperanno alla gara si ritroveranno presso l’area verde del Teatro Maggio Musicale Fiorentino, a partire dalle ore 9, dove sarà allestito lo spazio Carta al Tesoro, con originali arredi in cartone, l’area accoglienza, quella della sfida finale "Riciclatutto" e il laboratorio con attività e giochi per bambine e bambini. La partenza del gioco è fissata alle ore 10,30; il percorso di gara si sviluppa interamente nel Parco delle Cascine, con cinque checkpoint segnati sulla "mappa" consegnata ai partecipanti.

Il capoluogo toscano ospita la terza tappa dell’edizione 2022 dell’iniziativa di Comieco, dopo l’evento dello scorso 9 aprile a Napoli e quello di sabato scorso a Teramo. Una scelta che premia una città e un territorio che sono costantemente ai vertici nazionali nella raccolta e nell’avvio al riciclo di carta e cartone.

"Una manifestazione che arriva a Firenze nell’anno in cui il nuovo piano dei rifiuti ha fatto registrare dati record per la raccolta differenziata - ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re - toccando l'80% nelle zone raggiunte dal nuovo sistema di raccolta 'porta a porta'. Un’occasione per informare e sensibilizzare i cittadini sul valore del riciclo della carta: come fiorentini lo scorso anno abbiamo avviato al riciclo circa 30mila tonnellate di carta e cartone, che in questo modo acquistano nuova vita e sostituiscono le materie vergini. La sfida è quella di incentivare e rafforzare ulteriormente l’impegno per una corretta differenziazione dei rifiuti, a tutela del nostro ambiente e della nostra città".

I partecipanti di Carta al Tesoro, dopo il via dal Teatro Maggio Musicale Fiorentino, seguiranno un percorso attraverso luoghi fra i più suggestivi del parco affacciato sull’Arno, superando prove e quiz ai sei "checkpoint" presidiati dagli staff di Carta al Tesoro, per essere fra i team che si contenderanno la vittoria nel gioco finale, il "Riciclatutto": per i primi tre classificati premi per 3000 euro in buoni spesa.

"Carta al tesoro – ha detto il Vicedirettore di Comieco, Roberto Di Molfetta - è uno degli strumenti di comunicazione che Comieco mette a disposizione dei convenzionati con l’obiettivo di consolidare e sviluppare ulteriormente la raccolta differenziata e il riciclo di carta e cartone, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Nell’ambito della convenzione con ReAL, nel 2021 il Consorzio ha garantito il riciclo di oltre 13.000 tonnellate di imballaggi cellulosici e circa 7.000 tonnellate di altra carta raccolti da Alia presso le famiglie e altre utenze commerciali e artigianali di Firenze. Comieco ha inoltre riconosciuto per il servizio di raccolta e lavorazione corrispettivi economici pari a circa 2,4 milioni di euro".

"Mentre la Toscana secondo l’ultimo rapporto Comieco rallenta nella raccolta e gestione della frazione cellulosica, l’area gestita da Alia ed il Comune di Firenze conferma il proprio impegno – ha detto il Presidente Alia Servizi Ambientali, Nicola Ciolini -. Tra il 2020 e lo scorso anno, infatti, la raccolta di carta e cartone a Firenze è cresciuta da 26.482t. ad oltre 29.744,00t. (di cui 24.484t. di carta e 2.468t. di imballaggi cellulosici), grazie alla preziosa collaborazione quotidiana dei cittadini ed alla loro straordinaria risposta rispetto alla trasformazione del sistema di raccolta che stiamo realizzando a fianco dell’amministrazione comunale. Al fine di consolidare questo processo virtuoso sono fondamentali azioni di coinvolgimento e comunicazione come Carta al tesoro, che rinnovano la centralità del gesto quotidiano dei cittadini nel percorso di valorizzazione massima dei rifiuti prodotti ogni giorno, che grazie alla nostra filiera ed all’operato delle industrie cartarie permette, di trasformare la materia in nuovi prodotti".

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.