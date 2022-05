Aned riparte. Sabato 11 giugno alle 20 alla vela di Avane si terrà la cena per il tesseramento del 2022, dove sarà possibile iscriversi all'Aned per l'anno in corso. L'evento sarà in compagnia di Noi da Grandi onlus.

E' necessaria la prenotazione entro domenica 5 giugno al numero 3703316487.

Il menù costa 25 euro per adulti, 10 euro per bambini sotto i dieci anni.