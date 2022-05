Deve scontare quasi due anni per maltrattamenti e lesioni personali: 56enne arrestato a Pisa

La Sezione Catturandi della Squadra Mobile della Questura ha rintracciato e arrestato un 56enne residente a Pisa, in esecuzione di decreto di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, a seguito di condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e lesioni personali, per fatti risalenti a 10 anni fa.

L’uomo deve scontare 1 anno e 10 mesi di reclusione per il cumulo di condanne. Dopo essere stato accompagnato in Questura per la redazione degli atti di rito, l’uomo è stato associato presso la locale Casa circondariale “Don bosco”, dove salderà il suo debito con la giustizia.