Etrusca meravigliosa, batte Monfalcone e va in semifinale

In una bellissima cornice di pubblico, l’Etrusca vince con autorità gara cinque contro Monfalcone e vola alle semifinali.

Un bellissimo traguardo ottenuto “buttando il cuore oltre l’ostacolo” come si suol dire. Una bella reazione quella dei ragazzi di coach Marchini dopo le due sconfitte subite a Monfalcone.

Le due squadre sono partite contratte, scrutandosi a vicenda senza mai allungare nel punteggio, al 5’ il tabellone segnava infatti 6-6.

È nella seconda frazione che l’Etrusca allunga, con grinta, piazzando un importantissimo parziale di 20-8 firmato Lorenzetti (top scorer con 19 punti) che ha mandato i biancorossi al riposo lungo sul +14 (36-22).

Al rientro dagli spogliatoi si è visto un match molto equilibrato spezzato dal brutto scontro subito dal nostro Antonio Lorenzetti costretto ad uscire con i sanitari a bordo campo. Un brutto spavento che ha tenuto i tifosi biancorossi con il fiato sospeso. Antonio adesso sta bene e le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.

Nell’ultimo quarto Monfalcone ha provato a riagganciare il match e con la tripla di capitan Scutiero si è riavvicinata a -6.

I ragazzi della Rocca non mollano e con le triple di Tozzi e Mastrangelo mettono fine ai giochi: per l’Etrusca è semifinale.

L’avversario di turno, in questo caso, sarà Omnia Basket Pavia che è approdata alle semifinali grazie alla vittoria ottenuta in gara 5 ai danni di Mestre.

Un avversario conosciuto per San Miniato in quanto già scontrata, quest’anno, due volte in campionato.

“Sono veramente orgoglioso della mia squadra. Ad inizio serie ero consapevole delle difficoltà che avremmo incontrato in quanto consideravo Monfalcone un'ottima squadra e ben allenata e non mi sbagliavo.“ commenta coach Marchini a fine gara.

“Allo stesso tempo stasera mi aspettavo che i ragazzi avrebbero fatto una bella partita e così è stato. Un abbraccio ad Antonio che è in osservazione in ospedale e un grazie al nostro pubblico che è stato superlativo”

La Patrie San Miniato - Pontoni Monfalcone 66-56

(16-14, 20-8, 15-15, 15-19)

La Patrie San Miniato: Mastrangelo 11, Lorenzetti 19, Tamburini n.e., Ermelani n.e., Guglielmi, Benites 7, Candotto 5, Caversazio 4, Bellachioma 7, CAPOZIO n.e., Scomparin n.e., Tozzi 13. All. Marchini, Vice Regoli e Latini.

Pontoni Monfalcone: Coronica 2, Naoni 4, Mazic 3, Bacchin 8, Scutiero 5, Azzano, Prandin 12, Sackey n.e., Bellato, Medizza 15, Rezzano 7. All. Praticò, Vice Gilleri e Zamparini

Fonte: Etrusca Basket San Miniato - Ufficio stampa