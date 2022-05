Ferito lungo il torrente Sovara nell'Aretino, intervengono due elicotteri

Questo pomeriggio una persona è stata soccorsa in località Tavarnelle ad Anghiari, nell'Aretino, lungo il letto del fiume Sovara. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Arezzo, supportati dall'elicottero Drago. La persona soccorsa, rimasta ferita, è stata immobilizzata e recuperata dal personale dei vigili del fuoco, in collaborazione con i sanitari del 118 intervenuti.

In seguito il ferito è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato con l'elisoccorso Pegaso in ospedale.