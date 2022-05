Festa della Terracotta a Samminiatello, una storia che continua

Una tre giorni dedicata all'antica arte della terracotta. Tutto è pronto nella frazione montelupina di Samminiatello.

Da secoli, in Toscana, l’uomo si dedica alla lavorazione dell’argilla per produrre manufatti per uso agricolo come conche per il bucato, coppi per l’olio, coperture per i tetti e tubi per le condutture che venivano smaltati all’interno.

Montelupo, pur essendo conosciuta per l’arte della maiolica, ha una lunga tradizione nella lavorazione della terracotta.

Questa attività ebbe origine nella località di Samminiatello, come testimoniano alcuni documenti risalenti al 1500. Le prime fornaci di terracotta si trovavano nei pressi del fiume Arno, per grazie alla facilità di approvvigionamento della materia prima: ottima argilla estraibile lungo le sponde del fiume col sistema dei “marroni”, cioè ripiani lungo le rive dove in inverno, durante le piene, la terra andava a depositarsi.

Il fiume inoltre costituiva una via di collegamento per il trasporto dei manufatti in numerosi centri toscani per mezzo di navicelli; altri luoghi più interni della regione venivano invece raggiunti con i barrocci (carri guidati da muli).

Nelle fornaci i manufatti venivano messi a seccare sotto le logge, prima della cottura nel forno; per accendere il fuoco veniva utilizzato il legname ricavato dai vicini boschi.

Questa storia viene ricordata nei tre giorni della manifestazione, in cui si susseguiranno numerosi eventi. Gli ingredienti sono quelli della tradizione: dimostrazioni dal vivo, apertura dello spettacolare forno in fibra, musica e stand gastronomici.

Fra i tanti appuntamenti segnaliamo in particolare la mostra dedicata all'artista Giovanni Fiaschi, nello spazio dimostrazioni l'iniziativa "Donne in ceramica" con il coinvolgimento delle artiste e artigiane della Strada della Ceramica e l'imperdibile volo di Toppile, il gendarme illuminato che dal campanile scende in piazza dell'Orcio.

La manifestazione sarà anche l'occasione per ricordare uno storico terracottaio scomparso nei mesi scorsi, Franceschino Bitossi.

