Geofor, novità sugli sfalci a Montopoli e Crespina Lorenzana

A partire dal 30 Maggio la prenotazione per usufruire del servizio di ritiro di sfalci e potature sul Comune di Montopoli verrà presa in carico da Geofor. Novità anche per Crespina-Lorenzana: il servizio di ritiro degli sfalci e potature verrà esteso a tutto il Comune, mentre, nella stessa data, inizierà la raccolta degli ingombranti anche nell’area di Lorenzana.

Per quanto riguarda sfalci e potature, si ricorda che è quello che deriva da piccole operazioni di giardinaggio domestico e non deve essere conferito assieme agli avanzi di cucina e mense (che vengono raccolti in modo diverso).

Sfalci e potature possono essere ritirati a domicilio su prenotazione tramite RCiclo (l’app gratuita di Geofor), adoperando il form on-line sul sito www.geofor.it o chiamando il numero verde 800.95.90.95 da rete fissa o il numero 0587/26.18.80 da cellulare.

Sfalci e potature possono essere anche portati autonomamente e gratuitamente ai Centri di Raccolta nel proprio Comune.

Si possono conferire fino ad un massimo di 9 colli dal peso massimo di 10 kg ciascuno riposti in sacchi o fascine legate (Lunghezza massima: 1,5 m. Diametro massimo: 50 cm).

Fonte: Geofor - Ufficio stampa