Paura sull'Autopalio: prende fuoco un camion

Ha preso fuoco mentre stava andando sull'Autopalio, sono intervenuti i pompieri l'intervento è andato avanti ore. Alle 23 di ieri, mercoledì 25 maggio, un mezzo pesante che trasportava generi alimentari è andato in fiamme sul raccordo Siena-Firenze. Stava viaggiando verso nord e all'altezza di Poggibonsi ha preso fuoco per motivi ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze e Siena. Il raccordo è rimasto momentaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Non si segnalano persone coinvolte. L'intervento è stato concluso intorno alle 7 di oggi.