La prima edizione di Medicea in partenza a Livorno

Sabato 4 e domenica 5 giugno si svolgerà nella Sala degli Archi della Fortezza Nuova la prima edizione di Medicea, evento di degustazione incentrato sul vino, sul cibo e sul nostro Territorio con un forte legame con la città di Livorno con l’ambizione di essere per il futuro l’evento rappresentativo e di riferimento per tutti gli amanti dell’enogastronomia ed il biglietto da visita della nostra città.

La Scuola Europea Sommelier di Livorno è il promotore e organizzatore principale della manifestazione che ha il patrocinio del Comune di Livorno.

L’evento includerà prodotti provenienti o ispirati dalle Nazioni che contribuirono alla nascita della nostra città: Nazione Greca, Nazione Inglese, Nazione Francese, Nazione Portoghese, Nazione Corsa, Nazione Armena, Comunità Siro-Maronita e Turca, Congregazione Olandese Alemanna, Comunità Ebraica.

La manifestazione è stata presentata questa mattina, giovedì 26 maggio, nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale dall’assessore al Turismo e Commercio del Comune di Livorno Rocco Garufo, da Carmen Licata delegata della Scuola Europea di Sommelier, da Simone Nannipieri- Scuola Europea Sommelier Livorno e responsabile evento Wine Destinations Italia, da Dario Nalin direttore della Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi, e da Niccolò Mazzantini di Fortezza Nuova.

“Medicea si preannuncia – ha dichiarato l'assessore al Turismo Rocco Garufo - come un evento di grande importanza: qui si mette insieme tutto ciò che è l'essenza della promozione del territorio, perché si mette insieme la storia, si mette insieme la cultura, si mettano insieme le eccellenze non solo territoriali ma che hanno comunque un intreccio con quella che è la nostra storia, e si mettono insieme anche gli operatori del territorio, le guide. Inoltre si valorizza la Fortezza Nuova, uno dei monumenti più importanti della nostra città”.

Nella due giorni di manifestazione sono in programma ben 6 degustazioni internazionali dedicate all’Armenia, alla Grecia, alla Germania, ad Israele, all’Inghilterra ed al Portogallo. Un mix di vino, storia e cultura che coinvolgerà molti partner ed associazioni della nostra città come ad esempio l’Associazione “Il Borgo dei Greci”, la Chiesa Apostolica Armena, la Comunità Ebraica, l’Associazione delle Guide Labroniche.

Medicea, si rivolge ad un pubblico di Wine lovers, operatori del settore, di enoturisti, di amanti della sostenibilità e della natura, di comunicatori e di operatori della stampa, che vogliono incontrare i produttori e le cantine per scoprire e conoscere nuove eccellenze del Territorio.

“Un evento nuovo, identitario – ha affermato Carmen Licata delegato della Scuola Europea di Sommelier - per la città e per il Territorio che intercetta la ripresa economica legata al mondo dell’Enogastronomia” e ha aggiunto Simone Nannipieri responsabile dell’evento per conto della Scuola Europea Sommelier Livorno: “Un evento che parte dalle nostre radici e che vuole riportare le persone nel cuore della città di Livorno”.

“Ringraziamo per il coinvolgimento la Scuola Europea dei Sommelier di Livorno che con la sua visione ampia e articolata si conferma in questo Evento, denso di occasioni di incontro e sperimentazioni organolettiche.

La Strada del Vino e dell'Olio Costa degli Etruschi - che da sempre promuove le eccellenze del territorio - è coinvolta in questa esperienza di conoscenza dei prodotti e pronta ad offrire i suoi servizi per far vivere ai visitatori le esperienze enogastronomiche promosse dai suoi soci. Cantine, degustazioni, gastronomia vissute direttamente con i protagonisti di queste avventure sensoriali.

La Fortezza Nuova ci accoglierà nei suoi spazi monumentali, in cui non risuonerà più il cozzare delle armi ma un gaio tintinnio di bicchieri. Livorno, da sempre riferimento importante per il nostro Consorzio, si conferma un palcoscenico ideale per fare da vetrina ai prodotti di eccellenza di cui è ricca la Costa; ringraziamo l’Amministrazione Comunale per l’appoggio alla manifestazione e per aver colto il senso dell’evento organizzato. Prosit!”: così Pier Mario Meletti Cavallari Presidente SDV Costa degli Etruschi.

“Uno dei migliori esempi di architettura militare del Mediterraneo di fine 1500 – ha detto Susanna Angioli amministratore delegato Fortezza Village s.r.l.s. - sta per divenire teatro di un grande progetto la cui gestazione va avanti da un lustro, ma che vedrà finalmente la luce nella primavera 2022. Per troppo tempo un teatro naturale così maestoso, così caratteristico e con così tante potenzialità è rimasto inutilizzato, ma ora grazie alla caparbietà ed alla determinazione di un pool di imprenditori livornesi ed alla perizia di un team di professionisti coinvolti nel mondo dell’organizzazione di eventi, del marketing e della comunicazione, si stanno creando le condizioni ideali per riaccendere su questa parte della città le luci della ribalta.”

Tutte le informazioni, l’elenco aggiornato dei partner e degli espositori sono reperibili sul sito web dell’evento www.medicea.wine – info@eurosommelierlivorno.it

Programma

Sabato 4 giugno

ore 11 Inaugurazione e taglio del nastro

ore 12.30-13.30 Laboratorio: Assaggiatori di salumi

ore 11.30-13.00 Contaminazioni: Armenia un ponte tra Asia ed Europa

ore 17.00-18.30 Contaminazioni: La Grecia delle Isole e dei vini sconosciuti

ore 18.30-19.30 La vera storia del Gin salpa da Livorno

ore 21.00-22.00 Degustazione Riesling

Domenica 5 giugno

ore 11.00-12.00 Laboratorio: Pasticceria per bambini

ore 11.30-13.00 Contaminazioni: Gli Spumanti Inglesi dal Sussex al Kent

ore 12.30-13.30 L'Arte delle Tartare

ore 17.00-18.30 Contaminazioni: I vini di Israele e la Comunità Ebraica a Livorno, tra cultura ed influenze gastronomiche

ore 18.30-19.30 Il Giro d'Italia a “Grappe”

ore 21.00-22.00 Degustazione Madeira

Ingresso gratuito, degustazione vini 15 euro.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa