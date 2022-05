Le Vanvere in mostra in libreria a Empoli

Continua la programmazione all'insegna dell'arte a La San Paolo* Libri & Persone di via del Giglio a Empoli. Questa volta le pareti della libreria ospiteranno la creatività del collettivo di illustratrici Le Vanvere. 'Old but Gold' il titolo dell'esposizione che, attraverso una selezione delux di opere, ripercorre i primi otto anni di vita del gruppo di artiste empolesi.

L'esposizione, visibile dal 27 maggio al 30 giugno, si inserisce all'interno delle iniziative del Ludicomix che si svolgerà a Empoli il 28 e 29 maggio.

Le Vanvere nascono nel 2014 da quattro illustratrici del territorio, Camilla Garofano, Celina Elmi, Giulia Quagli e Lisa Gelli. Nel 2018 entrano nel team anche Giulia Lombardo e Arianna Bellucci. Sei menti e stili diversi, sei modi di vivere l’illustrazione. L’intento del collettivo è quello di valorizzare e far conoscere il mestiere dell’illustratore attraverso il blog, con progetti personali e interviste a personalità del mondo dell’illustrazione, i vari canali social a esso collegati e l’organizzazione di eventi e mostre.