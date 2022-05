Lega, incontro col senatore Calderoli a Pisa

Com’è noto, il prossimo 12 giugno, gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sui cinque quesiti referendari sul delicato tema della Giustizia, proposti dalla Lega e dal Partito Radicale. Nell’ambito della doverosa e fondamentale opera informativa su tali rilevanti questioni, segnaliamo, dunque, l’appuntamento in programma venerdì 27 maggio, dalle ore 17.00, presso l’hotel Galilei, Via Darsena nr. 1, a Pisa. Dopo i saluti istituzionali del Consigliere regionale Elena Meini, dell’Eurodeputato Susanna Ceccardi e dell’On.le Manfredi Potenti, Responsabile referendum Lega per la Toscana, l’analisi sul predetto tema sarà, quindi, affidata al Prof.re Mario Tocci che focalizzerà la sua attenzione sull’importanza di dire Sì a tutte cinque le domande a cui verremo chiamati a rispondere a metà giugno. Assieme al docente, interverrà anche Irene Testa, del Partito Radicale, già autrice del libro intitolato:” Il fatto non sussiste”. Le conclusioni dell’intenso e ci auguriamo interessante pomeriggio, saranno, poi, affidate al Sen. Roberto Calderoli(Lega), Vicepresidente del Senato, quotidianamente impegnato nella campagna referendaria. Il dibattito, sarà moderato dall’Avv.to Giovanni Frullano. Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Lega