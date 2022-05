“Lions in Piazza” a Pisa nel segno di educazione sanitaria e prevenzione

Pisa è stata scelta quest’anno per la realizzazione della manifestazione annuale “Lions in Piazza” che si terrà sabato 28 maggio in piazza dei Miracoli dalle 9.30 alle 18.30. Sarà una giornata dedicata alla prevenzione ed educazione sanitaria, con la presenza di 12 campers attrezzati per l'attività di molteplici screenings sanitari e 40 medici che metteranno a disposizione la propria professionalità per visite mediche specialistiche gratuite, aperte a tutti i cittadini.

A presentare l’evento questa mattina a Palazzo Gambacorti sono stati il vicesindaco Raffaella Bonsangue, il Governatore distretto Toscana Lions, Giuseppe Guerra, il presidente Club Lions Pisa Host, Vincenzo Pennetti, la vicepresidente del Lions Club Pisa Certosa Adriana Galazzo, il professor Roberto Spisni e Alessandro Panettoni, organizzatore dell’evento.

“Diamo il benvenuto – ha dichiarato il vicesindaco Raffaella Bonsangue - come Amministrazione Comunale a un’iniziativa che è in linea con lo spirito del Lions che ha trovato tutta la nostra disponibilità e interesse per far sì che sul nostro territorio si tenesse questa giornata destinata a coinvolgere tutta la comunità. Una giornata che è testimonianza dell’impegno del Lions, generalizzato a favore di tutta la comunità, che per questo ringraziamo, in coerenza con il principio dell’associazione, che è “We serve”. Nella giornata ci sarà anche l’intitolazione della rotatoria tra via vecchia Tramvia e via Emilia e Melvin Jones, fondatore del Lions Club International.”

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale – ha detto il governatore del distretto Toscana Lions, Giuseppe Guerra - per aver dato sostegno all’iniziativa “Lions in piazza” pensata proprio per esprimere la vicinanza della nostra associazione alla comunità, a tutti coloro che hanno bisogno, con una giornata che abbiamo dedicato alla salute e alla prevenzione sanitaria. Ringrazio tutte gli enti e le associazioni coinvolte che ci hanno aiutato a realizzare questa iniziativa. Lo svolgimento della iniziativa in Piazza dei Miracoli, considerata sua notorietà internazionale, costituirà un giusto riconoscimento al grande impegno sociale che il Lions International fin dal lontano 1917 dimostra in tutto il mondo”.

L’iniziativa, grazie al patrocinio del Comune di Pisa, si svolgerà nella prestigiosa Piazza dei Miracoli, e più precisamente negli spazi a ridosso del Museo dell’Opera del Duomo e Piazza dell’Arcivescovado. Tante saranno le associazioni di volontariato che parteciperanno per la riuscita dell’evento. Grazie all’accordo con la Federazione Misericordie della Toscana, oltre alla Misericordia locale saranno presenti Misericordie provenienti da tutta la regione a consolidare una importante patnership instaurata già nelle passate edizioni. Sarà presente inoltre la Croce Rossa locale, che metterà a disposizione il proprio camper attrezzato. La Croce Rossa e la Misericordia di Pisa lasceranno inoltre a disposizione per l’intera giornata un’ambulanza per presidio sanitario. Parteciperanno all’evento non meno di 40 medici e personale volontario e saranno presenti oltre 30 gazebo provenienti da tutto il Distretto Toscana e 12 ambulatori medici attrezzati per consulenze mediche.

Programma

Dalle 8:00 alle 9:30 installazione gazebo dei Club partecipanti e camper attrezzati.

Dalle 9:30 alle 10:00 - Sfilata Lions con banda Filarmonica Pisana – Da Piazza Manin a Piazza Arcivescovado

Ore 10:00 Presentazione e cerimonia di apertura LIONS IN PIAZZA alla presenza delle istituzioni nella sala convegni dell’Opera del Duomo – Piazza Arcivescovado – Pisa

Ore 11:30 Inaugurazione della rotatoria a Melvin Jones alla presenza delle Autorità

Dalle ore 10:30 alle 18:30 – Visite gratuite aperte alla cittadinanza

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa