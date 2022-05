Ludicomix, per il concerto di Cristina D'Avena niente vetro e lattine

Tutto pronto per l'edizione 2022 di Ludicomix, la manifestazione empolese che, dopo due anni di stop, torna per il suo amatissimo pubblico, invadendo Empoli di divertimento nel segno di mostre, fumetti, tornei, illustrazione, gioco, intrattenimento classico e digitale e della cultura pop, con l'atteso concerto di Cristina D'Avena e i Gem Boy, in piazza della Vittoria.

Nei due giorni, sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei di viabilità e il divieto di somministrazione e vendita di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine dalle 20 alle 24 del 28 maggio 2022 nelle seguenti vie e piazze: piazza della Vittoria, via Tinto da Battifolle, via Ferrante, via Salvagnoli, via Ridolfi, via del Giglio, via Giuseppe del Papa, piazza del Popolo, piazza Farinata degli Uberti (tutta l’area della Z.T.L. e A.P.).

VIABILITA’ - Di seguito le modifiche temporanee alla mobilità cittadina che entreranno in vigore dalle 14 alle 24 o comunque fino al completo spazzamento delle aree di sabato 28 maggio 2022 e dalle 14 alle 24 o comunque fino al completo spazzamento delle aree di domenica 29 maggio 2022: via Dei Neri, all'intersezione con via Leonardo da Vinci, divieto di transito con obbligo di svolta a destra in direzione di via Cavour; l'adozione, dalle 20 alle 24 o comunque fino alla fine dello spettacolo, piazza della Vittoria, accesso pedonale consentito solo da via Roma e via Tinto Da Battifolle con chiusura presidiata agli altri punti di accesso alla piazza e cioè via del Giglio, via F.lli Rosselli, via Carrucci, via Curtatone e Montanara e via Paladini; l'adozione dalle una di sabato 28 maggio 2022 alle 24 di domenica 29 maggio 2022 in piazza Guido Guerra nell'area di fronte all'accesso principale del PalaEsposizioni, divieto di sosta con rimozione coatta.

VETRO E LATTINE - È fatto assoluto divieto, dalle 20 alle 24 del giorno sabato 28 maggio 2022, nelle vie e piazze quali Piazza della Vittoria, via Tinto da Battifolle, via Ferrante, via Salvagnoli, via Ridolfi, via del Giglio, via Giuseppe del Papa, Piazza del Popolo, Piazza Farinata degli Uberti (tutta l’area della Z.T.L. e A.P.): ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, ecc..), attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, la vendita per asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine.

Nel rispetto delle norme e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, la somministrazione di bevande potrà essere effettuata in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali, ovvero la vendita per asporto delle bevande previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.